Rénovation du stade Lat Dior : Mbaye Faye rejette toute accusation de surfacturation

Rédigé par leral.net le Mardi 26 Mars 2019

Le promoteur Mbaye Faye, acculé de tout part par une certaine presse, a estimé que la bave du crapaud n’atteint pas la blanche colombe. Accusé de surfacturation sur la rénovation du stade Lat Dior, il a renvoyé ses détracteurs à constater par eux-mêmes, les réalisations faites sur ce terrain qui a accueilli les derniers matchs des équipes nationales du Sénégal. « De toute façon les résultats sur le terrain répondront d’eux-mêmes », se défend l’entrepreneur.



Ainsi, il rejette toute accusation de surfacturation. D’après lui, ce marché gagné par son entreprise a fait l’objet d’appel d’offres. Alors que l’éventualité de surfacturation exigerait la combinaison de plusieurs personnes. « Aujourd’hui, personne ne peut s’adonner à des pratiques de surfacturations sans avoir le couperet des services compétents de l’état qui veille au grain. Toutes ces personnes qui s’agitent et qui me jettent l’opprobre, ne le feraient jamais si le marché avait été gagné par un chinois ou un japonais. J’ai gagné ce marché, parce que j’ai réussi a prouvé mon expertise et ma compétence dans le domaine. »



A retenir que le stade Lat Dior qui fait l’objet de polémique était prêt depuis. Il restait juste à améliorer les vestiaires, à équiper le parking et le tunnel. « Les travaux de finition n’étaient pas de mon ressort. Mais, j’ai bien voulu les effectuer pour rendre service », a signalé Mbaye Faye.



Sous ce registre, il avance que le stade Lat Dior de Thiès est beaucoup plus nanti que celui de Léopold Sedar Senghor. Et, l’entrepreneur a soutenu avoir reçu les félicitations de l’entraîneur des lions, Aliou Cissé. Puisqu’il a facilité la tenue samedi dernier, le match Sénégal-Madagascar, comptant pour la dernière journée des éliminatoires de la Can 2019.



Mbaye Faye conseille à ses détracteurs de se tenir à l’écart, tout en le laissant faire son travail de manière tranquille.



Leral



