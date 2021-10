Rentabilisation des déchets: Plus de 206 milliards FCfa investis Pour lutter contre les déchets solides et améliorer le cadre de vie, le gouvernement a mis en place le projet de Promotion de la Gestion intégrée et de l’Economie des Déchets Solides (PROMOGED).

Avec l’appuie de différents partenaires comme la Banque Mondiale, ce projet est financé à hauteur de plus 206 milliards de FCfa. Ledit projet vise à réaliser 155 infrastructures de traitement des déchets solides afin d’améliorer de gestion des déchets dans certaines régions du Sénégal. PROMOGED va, projette-t-on, recruter 2000 récupérateurs de déchets.



En visite de travail ce jeudi 21 octobre au siège de PROMOGED, le ministre e l’urbanisme, du logement et de l’hygiène publique, Abdoulaye Saydou Sow a parcouru les différentes phases du projet.



Ces projets, constate-t-il, vont non seulement, renforcer l’encadrement du secteur de la gestion des déchets. Mais aussi, contribuer à la création des services technique municipaux et, à un meilleur pilotage du secteur au niveau local.



