Rentrée des Cours et tribunaux : le président Macky Sall préside la cérémonie, à 9h, ce matin Le président Macky Sall préside ce jeudi à 9h, à la Cour Suprême, la rentrée des Cours et tribunaux dont le thème est : « Lutte contre le terrorisme, un défi majeur pour les Etats africains », rappelle-t-on.

Rédigé par leral.net le Jeudi 9 Janvier 2020 à 07:36 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos