Rentrée des classes au Cng : Tyson et Yekini prennent fonction La saison de lutte sénégalaise 2018-2019 est officiellement lancée hier. L’équipe d’Alioune Sarr, reconduite pour deux ans de gestion de la lutte, a fait sa rentrée des classes hier à son siège. Cette rencontre de prise de contact a été marquée par la présence des nouveaux cooptés, dont les anciens lutteurs Tyson et Yekini, mais aussi des promoteurs Gaston Mbengue et Aziz Ndiaye.

Selon Mohamed Ndao Tyson, c’était une réunion de contact et une occasion de remercier l’autorité pour le choix porté sur eux. « Je suis là pour l’intérêt de la lutte. Si on nous choisit parmi les 15 millions de Sénégalais pour siéger dans ce Cng pour tracer le destin de toute une génération, c'est parce que les jeunes lutteurs fondent leurs espoirs sur la lutte. Tout ce qu’on peut faire c’est de rendre ce que la lutte nous donné. La lutte m’a tout donné, il est temps de rendre l’ascenseur. Yekini et moi sommes dans ce Cng pour représenter nos frères lutteurs.



Du côté de l’enfant de Bassoul, Yakhya Diop Yekini se veut clair. « Nous ne sommes pas venus au Cng pour prendre la place de qui ce soit. Nous sommes là pour compléter. Nous étions des lutteurs, aujourd’hui, nous ne le sommes plus. Notre mission est de permettre à nos jeunes frères d’avoir ce que nous n’avions pas. Nous sommes là pour améliorer les conditions des lutteurs », informe l’ancien roi des arènes.













L’Observateur

