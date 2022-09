Rentrée parlementaire: Yewwi Askan Wi défend ses parlementaires et met en garde...

Rédigé par leral.net le Mardi 27 Septembre 2022 à 12:32

Lors de la conférence de des leaders de Yewwi Askan Wi (voir page 4) le leader du Pastef, Ousmane Sonko, a salué la posture de l’opposition lors de l’installation du bureau de l’Assemblée nationale, le 12 septembre dernier. « Nous cautionnons à 200 % ce que les députés de la coalition ont fait. Leur comportement s’explique par le mandat que le peuple sénégalais leur a accordé », a déclaré Ousmane Sonko, selon qui, leurs camarades députés n’ont rien à recevoir des donneurs de leçons.



Mieux, estime-til, ils sont prêts à refaire la même chose si la situation l’exigen quitte à ce que le gouvernement fasse descendre toute l’armée au sein de l’hémicycle de la place Soweto. D’après toujours le maire de Ziguinchor, rien ne sera plus comme avant et la gestion paritaire au Parlement s’impose, que le régime le veuille ou non. « Il (Ndlr : Macky Sall) doit aussi savoir que les pouvoirs de l’Assemblée nationale ne dépendent pas de lui. Où est la séparation des pouvoirs ? S’il y croyait, il ne devrait même pas parler de l’Assemblée nationale. Il pense qu’il peut suspendre l’institution parlementaire et poursuivre sa gestion par ordonnances. On attend de voir ce qu’il en fera », a encore défié Ousmane Sonko.













Le Témoin

Ndèye Fatou Kébé