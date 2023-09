Rentrée scolaire 2023: Un déficit de 89 enseignants noté à Bambey (IEF)

Un déficit important d’enseignants est relevé dans le département de Bambey, à quelques jours de la rentrée scolaire prévue, jeudi, a appris l’APS auprès du secrétaire de l’Inspection de l’Education et de la Formation (IEF), Mamour Moussa Sy.



» Dans le département, un déficit de 89 enseignants est enregistré pour le préscolaire et l’élémentaire, 29 professeurs et onze surveillants », a-t-il fait savoir lors d’un Comité départemental de développement (CDD) consacré aux préparatif de la rentrée scolaire 2023-2024.



« Au terme de ce CDD, on a constaté qu’au niveau des différents établissements de la circonscription, les différents acteurs sont en train de faire nécessaire pour bien accueillir le corps administratif et les élèves », a t-il assuré.



Toutefois, s’agissant du manque de tables-bancs, le secrétaire général de l’IEF a indiqué que » le problème persiste, malgré les dotations et réparations enregistrées ces dernières années ». Ainsi, il a invité les autorités locales, à » combler ce gab pour soulager les conditions difficiles des élèves de certaines écoles ».



A l’en croire, » malgré les fortes pluies enregistrées, aucune structure scolaire n’est impactée par les eaux ».



Selon l’adjoint au préfet du département de Bambey, Mamadou Faye, » les conditions minimales sont réunies pour aborder avec sérénité », la rentrée des classes.



Pour sa part, l’IEF de Bambey, Papa Amadou Sidibé a invité les parents d’élèves, à » envoyer sans attendre, leurs enfants à l’école pour faciliter le démarrage effectif des enseignements-apprentissages ».



« Il en est de même pour les maires qui doivent remettre les fournitures scolaires aux directeurs d’école, de le faire dans les délais, pour permettre aux élèves d’avoir le matériel minimum afin de démarrer les enseignements », a-t-il ajouté.











Aps