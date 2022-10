Rentrée scolaire : à Dakar, seuls 118 sur 418 établissements dans un état critique sont nettoyés La préparation de la rentrée scolaire mobilise tous les services de l'Etat. De leur côté, l'Ucg et la direction du Cadre de vie du Ministère de l'Urbanisme et de l'Hygiène publique comptent nettoyer durant cette semaine au moins 894 sur 17 000 écoles ou établissements du Sénégal. A cet effet, lesdits services vont mobiliser au moins 3 800 agents sur l'ensemble du territoire national. A l'heure actuelle, d'après le ministre de l'Urbanisme, ses services ont identifié 418 établissements qui sont dans un état critique à Dakar. Et, poursuit-il, 118 établissements sur ce nombre ont été nettoyés.

Rédigé par leral.net le Dimanche 2 Octobre 2022 à 19:55 | | 0 commentaire(s)|

Dans les régions, ils ont identifié 476 établissements dans un état critique. A la date d'hier, explique monsieur Sow, 199 établissements sur ce nombre ont été identifiés.



"Ce qui fait que sur le total de 894 établissements ciblés cette semaine, nous en avons nettoyé 296. Nous pensons qu'avant la fin de la semaine prochaine, nous pourrons atteindre les 894 établissements", a expliqué Abdoulaye Saydou Sow .



Il appelle à une jonction des forces avec le mouvement associatif jeune entre les services du ministère de l'Éducation nationale, l'Ucg et la Direction du Cadre de vie. "Nous pourrons ainsi atteindre facilement les objectifs que nous nous sommes assignés", croit-il savoir.

L’As



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook