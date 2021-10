Rentrée scolaire et universitaire 2021-2022: L’excellence du système éducatif réclamé Sur le climat social, la gestion et le suivi des affaires intérieures, le Président de la Républiquea abordé les points suivants :

Rédigé par leral.net le Mercredi 6 Octobre 2021 à 22:13 | | 0 commentaire(s)|

La rentrée scolaire et universitaire 2021-2022: à ce sujet, le Chef de l’Etat, après avoir souhaité une bonne rentrée scolaire et universitaire à toute la communauté éducative du Sénégal, exhorte le Gouvernement, les enseignants, les étudiants, les apprenants, les parents d’élèves, les personnels administratifs et techniques, à renforcer en permanence la stabilité, la qualité et l’excellence de notre système éducatif, d’enseignement supérieur et de recherche.



Par ailleurs, le Chef de l’Etat félicite le corps enseignant, à l’occasion de la célébration, le 05 octobre 2021, de la journée mondiale des enseignants. Il leur réitère ses encouragements et son soutien.



La nécessaire régulation du fonctionnement des transports interurbains et de la gestion préventive des accidents de la route : sur ce point, le Président de la République demande, au Ministre en charge des Transports terrestres, d’accentuer la mise en œuvre de mesures préventives visant à renforcer la sécurité routière, à travers la régulation des horaires de fonctionnement des transports interurbains et l’accélération du renouvellement de parcs de transport, tout en veillant à l’application immédiate des nouvelles dispositions contenues dans la révision du Code de la route dès son adoption par l’Assemblée nationale.



Le renforcement du partenariat entre l’Etat et la Croix rouge Sénégalaise : magnifiantla contribution déterminante de la Croix rouge Sénégalaise et son appui exemplaire à l’Etat dans la mise en œuvre de ses politiques éducative, sanitaire et sociale sur l’ensemble du territoire national, le Chef de l’Etat demande, au Ministre de la Santé et de l’Action sociale, de recevoir le Comité national de la Croix rouge, en vue de finaliser un cadre stratégique de partenariat entre l’Etat et la structure, afin de renforcer les interventions publiques complémentaires dans les domaines humanitaires et de protection des groupes vulnérables.







Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos