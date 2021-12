Rentrée solennelle des Cours et Tribunaux: Le foncier au cœur des débats

« L’audience solennelle de rentrée des Cours et Tribunaux, pour l’année judiciaire 2021-2022, est prévue le mardi 18 janvier 2022 », informe l’Agence de presse sénégalaise (APS). Le président de la République, Macky Sall, président du Conseil supérieur de la magistrature (CSM) présidera, comme d’habitude, la cérémonie. Le discours d’usage sera prononcé par Elisabeth Ndew Diouf Niang, Juge au Tribunal du Travail hors classe de Dakar. «Justice et conflits fonciers : application de la loi sur le Domaine national», a été choisi comme thème de cette rentrée des Cours et Tribunaux 2021-2022.



D'après "Sud Quotidien", la cérémonie solennelle de rentrée des Cours et Tribunaux n’a pas eu lieu en 2021 (2020-2021), à cause de la pandémie de Covid-19. Le thème choisi cadre avec le contexte actuel marqué par les conflits fonciers sont récurrents. Pis, la réforme foncière qui a été initiée en vue de trouver une solution à ce problème, n’est toujours pas appliquée, ses conclusions sont dans les tiroirs ; au moment où la terre continue d’être bradée, les multinationales prennent le contrôle au grand dam des populations contraintes souvent au déplacement. Il y a également plusieurs différends qui naissent des suites de transactions sur des parcelles. Selon des chiffres du ministère de l’Intérieur et de la Sécurité publique, plus de 307 cas litigieux sont dénombrés à travers le pays.

Ndèye Fatou Kébé