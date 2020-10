Rentrée universitaire: 65 000 bacheliers seront orientés

Pour la prochaine rentrée universitaire, plus 65 mille nouveaux bacheliers rejoindront les établissements publics, rapporte "Rewmi". Selon le ministre de l’Enseignement Supérieur, Cheikhou Oumar Hanne, qui procédait, hier, à la mise en place de cette commission, le Gouvernement a pris l’initiative d’orienter tous les bacheliers qui en feront la demande.



Le ministre a toutefois exhorté les membres de la commission à mettre en place un dispositif clair et transparent, pour faciliter la tâche aux bacheliers. « Les procédures et mécanismes d’orientation doivent être clairs et largement diffusés, pour que nul n’en ignore. Les réflexions sur les voies à suivre et les moyens à mettre en œuvre pour leur correcte exécution, sont ouvertes », a-t-il déclaré.