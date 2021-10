Rentrée universitaire: Les nouvelles mesures de sécurité prises par le Coud

Après des mois de vacance, le campus social de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad) a ouvert ses portes, hier dimanche. Selon un communiqué de la Direction du Centre des œuvres universitaires de Dakar (Coud), les étudiants n’auront pas besoin de présenter un pass sanitaire. Mais, ils doivent savoir que de nouvelles mesures sont prises pour renforcer la sécurité.



« La Direction du Centre des œuvres universitaires de Dakar informe les étudiants et les usagers, de l’application de nouvelles mesures de sécurité au niveau des campus sociaux de l’université Cheikh Anta Diop, à compter de cette rentrée universitaire. Et la carte d’étudiant fera désormais l’objet d’un contrôle électronique », lit-on dans le communiqué.



La direction du Centre des œuvres universitaires de Dakar (Coud) invite les étudiants à se munir de leur carte d’étudiant, les membres du personnel de leur carte professionnelle et les autres usagers, de leur pièce d’identification nationale.



Par ailleurs, le Coud, par l’entremise du Directeur général Maguette Sène, rappelle que le protocole sanitaire pour la lutte contre la Covid-19, est toujours en vigueur dans les campus sociaux.



