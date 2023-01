Renvoi en Chambre criminelle : Les avocats de Ousmane Sonko font appel de l’ordonnance du Doyen des juges

Le Doyen des juges a signé, mardi 17 janvier, l’ordonnance de renvoi de Ousmane Sonko devant la Chambre criminelle, pour viols et menaces de mort, motifs retenus pour son inculpation en 2021.



Mais selon les informations de "Libération", les avocats du leader de Pastef ont fait appel de la décision du magistrat-instructeur Maham Diallo, relate "Sud Quotidien".



Le journal indique que la défense du maire de Ziguinchor a saisi la Chambre d’accusation depuis le 23 janvier 2023, pour faire annuler la décision du juge.



La Chambre d’accusation devrait fixer une date pour se pencher sur le recours.



L’un des avocats du leader des Patriotes du Sénégal pour le travail, l’éthique et la fraternité (Pastef), Me Cheikh Khoureyssi Bâ avait souligné que l’ordonnance était susceptible de recours et a dit son intention d’interjeter appel.