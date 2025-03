Réorganisation du parti : L’APR marque son adhésion totale à cet acte inaugural porteur d’espoir L’Alliance Pour la République se félicite de la décision 2025 – 01 du 17 mars 2025, prise par le président Macky Sall et fixant la composition du nouveau Secrétariat Exécutif National de l’Alliance Pour la République. Ainsi, dans le cadre de la réorganisation du Parti, l’APR marque son adhésion totale à cet acte inaugural porteur d’espoir, au regard de l’approche inclusive, de la cohérence de la démarche et du renforcement de la responsabilité individuelle et collective.

A cet égard, l’APR salue les options stratégiques articulées autour d’une représentation territoriale équilibrée, du renforcement de la présence des femmes et du rajeunissement des responsables et membres de cette haute instance de l’Alliance Pour la République.



Sans conteste, l’ancrage de cette importante décision politique sur la réalité des terroirs et l’engagement des acteurs, la consolidation des acquis de l’expérience et l’ouverture, la responsabilisation et le renouvellement, constituent des lignes de fond, d’une intelligence situationnelle très élaborée et d’un véritable courage politique, visant à hisser l’Alliance Pour la République à la hauteur des enjeux et défis de la période.



Ainsi, il appartient aux membres de ce nouveau SEN, dans le cadre d’une approche territorialisée (échelon régional), d’engager les dynamiques d’évaluation, d’animation, de remobilisation et de massification, afin de poursuivre, dans l’unité et la solidarité, le travail à la base, parmi et aux côtés de nos vaillantes populations.



C’est tous ensemble, forts de nos convictions démocratiques et républicaines, de notre engagement pour le bien commun et du respect de nos traditions gagnantes, que nous devons jouer pleinement notre rôle dans le cours politique actuel, en empruntant avec détermination, le chemin de nouvelles conquêtes politiques, au bénéfice exclusif des populations.



En attendant la mise en place prochaine du nouveau Conseil national du parti et du Comité permanent, le Secrétariat Exécutif National de l’Alliance Pour la République, est composé ainsi qu’il suit, conformément à la décision 2025-01 :











PJ : Décision n° 2025 – 1 portant composition du Secrétariat Exécutif National

Fait à Dakar, le 18 mars 2025

Le Porte-parole national

