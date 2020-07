Réouverture des aéroports assortie de tests à 40.000 FCfa: le Collectif des Sénégalais de la Diaspora demande à l’Etat de prendre les frais en charge C’est avec consternation et tristesse que les Sénégalais de la Diaspora réunis au sein d’un Collectif « Taxawu sunu Boop » - Italie, ont appris que des compatriotes ont été informés que les déplacements vers certains pays seraient liés au paiement des frais de test Covid-19, d’un montant de 40.000 FCfa (€60.00) par voyageur. Dans un communiqué parvenu à leral.net, il demande à l’Etat du Sénégal de prendre les frais en charge.

Les Sénégalais de la Diaspora ne sont pas des touristes qui de leur gré, ont décidé de quitter le territoire. Il s’agit bien de personnes qui ont été bloquées au Sénégal par motif de Covid-19 et qui attendaient impatiemment la levée des mesures de fermeture des aéroports pour rejoindre leur lieu de travail qui, malheureusement, se trouve en dehors du territoire national.



Selon le Collectif, c’est pourquoi, l’Etat du Sénégal devrait penser à accompagner ses enfants de la Diaspora, en subventionnant ce montant de 40.000 FCfa, ne serait-ce que pour raisons humanitaires, en aidant ces pères de familles bloqués au Sénégal pendant presque 6 mois.



Que le Sénégal demande à ses fils d’effectuer un test sérologique est louable en ce sens qu’il y va de la sécurité́ et de la santé de tous, mais de là à imposer à la dernière minute, un test COVID-19 à un coût exorbitant par personne comme étant une condition parmi les formalités qui doivent être acquittées pour le départ, relève d’un manque de considération de la part des autorités sénégalaises à l’égard de la Diaspora.



À travers ce fait accompli, l’Etat du Sénégal doit éviter encore une fois que le Sénégalais de la Diaspora se sente délaissé par son gouvernement si l'on sait le poids de ce dernier dans la contribution au développement économique et social du Sénégal.



Pour éviter que cela soit la seconde gifle qui va être administrée à la Diaspora par l’Etat du Sénégal, après l’interdiction du rapatriement des corps des Sénégalais de la Diaspora décèdes à la suite du Covid-19, dont la mémorable mobilisation a fait tache d’huile dans les annales d’histoire du Sénégal, le gouvernement doit prendre toutes les dispositions idoines pour accompagner ses fils qui vivent à l’étranger et qui, pour des raisons indépendantes de leur volonté, ont été dans l’obligation de séjourner au Sénégal pour une durée supérieure à six mois.



Le Collectif des Sénégalais de la Diaspora « Taxawu Sunu Boop » - Italie, fait appel au gouvernement du Sénégal, ne serait-ce que pour des raisons d’ordre humanitaire, afin qu'il subventionne le montant des frais de test pour la covid-19.



Il recommande aux autorités du Sénégal de prendre toutes les mesures qu’exige cette situation, pour assurer aux Sénégalais de la Diaspora, de pouvoir retourner dans leur pays de résidence ainsi qu'une bonne reprise de leur activité économique.



