Réouverture des frontières aériennes: Le trafic va reprendre progressivement (Ministre)

Rédigé par leral.net le Mercredi 1 Juillet 2020 à 11:42 | | 0 commentaire(s)|

Le ministre du Tourisme et des Transports aériens a déclaré hier lors d’un point de presse, que le trafic va reprendre progressivement. . Le Soleil qui donne l’information, relate que Alioune Sarr a soutenu avoir déjà donné des instructions à ses services pour que tout soit prêt le jour-J.



«Dès l’annonce du chef de l’Etat, j’ai demandé à l’Agence sénégalaise de l’aviation civile d’instruire les procédures de notification. Quand un aéroport est ouvert, il y a les notamment (Notifaction for airma), un code qui est donné à l’ensemble des navigants mondiaux pour dire que tel espace aérien est ouvert », a souligné Alioune Sarr, estimant que beaucoup de compagnies avaient déjà fait la demande d’atterrir à l’Aibd.



Le ministre a précisé que l’ouverture de l’espace se fera de manière progressive Turkiskh Airlines, Royal Air Maroc et d’autres compagnies aériennes font partie des demandeurs.



Alioune Sarr estime que la décision du chef de l’Etat Macky Sall va avoir un impact « très important », puisque le Sénégal est l’un des pays qui détient l’un des plus grands espaces océaniques au monde. Le ministre a insisté sur le respect du protocole assurant que cette ouverture sera accompagnée d’un protocole sanitaire rigoureux.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos