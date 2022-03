Repenser la gestion de l’eau pour en garantir l’accès à tous

En amont du Forum mondial de l’eau, prévu du 21 au 26 mars à Dakar, le président de la Banque mondiale et le chef d’État sénégalais – également président en exercice de l’Union africaine – lancent un appel conjoint pour renforcer au plus vite la sécurité hydrique et la résilience du continent.Source : https://www.lejecos.com/Repenser-la-gestion-de-l-e...