Réplique de Dame Mbodji face aux menaces de Cheikh O. Anne : «Le G7 fera face… »

En marge de la conférence de presse du collectif des enseignants du recrutement spécial (C.E.R.S), tenue avant-hier à Dakar, le syndicaliste invite la tutelle à plus de responsabilité, nous dit Le Grand Panel.



«Le G7 va prendre ses responsabilités avec l’ensemble des organisations syndicales. Nous pensons que le ministre de l’Education doit arrêter de faire dans les intimidations et les menaces. Il a annoncé qu’il est prêt à la confrontation au retour des fêtes de Pâques», a d’emblée répliqué Dame Mbodji.



Il ’ajoute: «Je lui dirais que ce n’est pas la bonne méthode parce que le G7 va faire face. Le syndicat des enseignants demandent des revendications légitimes. Et le rôle de Cheikh Oumar Anne est d’être du côté des enseignants pour pouvoir régler les problèmes qui ne sont pas compliqués».



Selon toujours lui, si l’Etat du Sénégal veut avoir de la paix et de la stabilité dans le secteur de l’éducation, il doit s’atteler à régler ses trois problèmes notamment «les carrières, les statuts et la formation des enseignants».