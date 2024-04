Réplique des acteurs du tourisme à Guy Marius Sagna : « Stop à la manipulation, il n’y pas de forêt classée à Saly… »

D’après Mr Diallo porte-parole du jour d’importantes investissements ont été réalisés sur cette espace dans le but d’améliorer le cadre de vie de la commune de Saly mais aussi répondre aux besoins des populations en termes d’investissements pour la Création d’emploi dans la station balnéaire.



Selon Mr Diallo cette forêt a été toujours une menace pour les populations car elle favorise l’insécurité d’ailleurs plusieurs drames ont eu lieu dans cette forêt ces dernières années.



Le journal ajoute que fort de ce constat ces acteurs invitent les nouvelles autorités à réfléchir sur un éventuel aménagement de ce site pour les investisseurs vu sa position géographique car cette forêt constitue une real menace pour la sécurité des populations.



Avant d’ajouter que Ce n’est pas une forêt d’autant plus que c’était une zone désertique. C’est la SAPCO qui y a planté les eucalyptus en plus seul un décret présidentiel peut classer ou déclasser une forêt.



Toutefois, ces acteurs comptent rencontrer le député Guy Marius Sagna pour lui donner la bonne information car des politiciens tapis dans l’ombre qui ont été laminés durant les dernières élections locales veulent rebondir avec cette affaire, nous dit Tribune