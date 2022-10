Réplique des souteneurs de Mimi Touré à Oumar Youm: « Qu’il dise à Macky de renoncer à un 3e mandat, juridiquement et moralement inacceptable»

La cellule de communication de Aminata Touré a répondu à Me Oumar Youm, président du Groupe parlementaire de Benno Bokk Yakaar (Bby) sur la question du 3e mandat.



« Maintenant qu’il a été repêché et gratifié du titre creux de président du groupe parlementaire, il (Oumar Youm) doit faire du rattrapage pour re-grimper dans l’échelle d’estime de Macky Sall. Mme Aminata Touré n’a pas affaire à lui et il le sait bien.



La question de l’heure, Oumar Youm la connaît très bien. L’avocat qu’il est, a dit urbi et orbi que Macky Sall ne pouvait pas faire plus de deux mandats », rappelle la cellule de com' de Mimi Touré.



Qui demande à Oumar Youm d’arrêter son opération “yeux doux” à Macky Sall et qu’il ait juste le courage de lui dire de renoncer à un troisième mandat, juridiquement et moralement inacceptable.