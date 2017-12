Réponse à Bamba Fall: "De 2009 à 2012, Mimi Touré était à 6155 km de la caisse d’avance de la mairie de Dakar"

Bamba Fall a soutenu dans une interview avec Pape Allé Niang que l’ancien premier Aminata Touré fait partie des proches de Macky Sall qui ont bénéficié de la caisse d’avance. Selon Cheikh Ndiaye, responsable de l'APR à Grand-Yoff, le maire de la Médina,Bamba Fall tente malhonnêtement d’associer Mimi Touré à l’affaire en justice concernant le maire de Dakar.



« Tout le monde sait que 2009 à 2012 Mimi Touré était exactement à 6.155 km de la caisse d’avance de la ville de Dakar à New-York où elle gagnait confortablement sa vie. De toute façon, il n’est pas loin le moment où le procès de Khalifa Sall livrera la vérité et rien que la vérité. » En revanche, il pose une série de questions à Khalifa Sall et ses souteneurs sur l’affaire de la gestion de certains fonds. « Et ce n’est pas les tentatives maladroites d’atteinte à l’honneur d’honnêtes citoyens qui feront oublier la question de fond : que sont devenus les 1800 millions de la mairie de Dakar justifiés par des fausses factures de riz et de mil jamais commandés et jamais livrés ?