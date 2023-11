Réponse à la lettre ouverte de la honte du Front pour une élection incluse et transparente au Sénégal ( FIT) adressée à Emmanuelle Macron sur ses éloges pour Macky Sall

Rédigé par leral.net le Dimanche 26 Novembre 2023 à 20:45 | | 0 commentaire(s)|

Des éloges du Président Macron chantant la démocratie Sénégalaise en référence à son homologue Macky Sall, ont fait sortir de leurs gonds certains opposants Sénégalais en perte de vitesse. Ils ont sévèrement critiqué ce dimanche à travers une lettre ouverte, la gestion démocratique du chef de l´état Sénégalais. Réunis dans une énième similacre de front pour une élection incluse et transparente au Sénégal, les signataires dont une large partie embarquée dans une destination inconnue ont perdu le nord en versant dans des mensonges grossiers qui n´honorent pas notre pays.



Le communiqué du FIT a fait bondir ces opposants, et certains de leurs alliés sur le terrain de la délation. Voici un extrait de leur conclusion : " A la veille d’une élection présidentielle aussi déterminante pour l’avenir du Sénégal,



Le Front pour l'Inclusivité et la Transparence, considère la nomination de Macky Sall, comme une caution pour la poursuite de la gouvernance par la terreur, aux fins de baliser le chemin au profit de son candidat, Amadou Ba. En tout état de cause, la prudence devrait être de rigueur, dans la mesure où l’idée selon laquelle Amadou Ba est le candidat de la France est très répandue dans l’opinion publique sénégalaise...."





Bref, je dirais que cette nomination de Macky Sall comme Envoyé spécial et président du comité de suivi du Pacte de Paris pour la Planète et les Peuples (4P) par son excellence Emmanuelle Macron ne dérange qu´un groupe de fossoyeurs de la démocratie et de stabilité du Sénégal qui n´ont plus de leçon de démocratie à donner.



Force est de reconnaître que depuis son arrivée au pouvoir, le Président Macky Sall œuvre inlassablement au réchauffement de ses relations avec la plupart de ses homologues à travers le monde. Une approche qui lui a permis tout à la fois de multiplier les projets de partenariat et d’asseoir son leadership, afin de faire du Sénégal un hub diplomatique et économique.



Donc cette nomination de Macron est la consécration d´un mérite personnel de l´homme reconnu par ses pairs. Et si le Sénégal n´avait pas à son sein une opposition aveugle et assoiffée de pouvoir, elle aurait fait preuve de lucidité en felicitant le président Macron. Cette nomination dépasse la personne de Macky Sall, c'est le Sénégal qui est honoré. Je tiens à rappeler que l´Afrique a dépassé l´époque où les élections se gagnaient grâce à des influences extérieures. Amadou Bâ est le candidat Sénégalais de la mouvance présidentielle soutenu par Macky Sall et la majorité présidentielle.



Un petit rappel à l´opposition après la double désillusion d´un des leurs à la Cedeao et au niveau de la cour suprême Sénégalaise : le Sénégal n´a violé aucun détroit relatif à la saisine de la juridiction sous régionale en ce sens.



Avec les dégâts humains, moraux et matériels qu´il a causé à notre pays, le FIT peut il se prévaloir se donner une quelconque leçon de démocratie à un chef d'état de la plus vieille démocratie d´Afrique?



Arrêtez de narguer le peuple ça suffit!



la tentative de mobilisation sans succès des pseudo-patriotes qui subissent des revers successifs et du fiasco des multiples tentatives de mobilisation autour d´une insurrection sans succès, vous sont restés à travers de la gorge.



Où étaient les membres du FIT lorque qu'on faisait recours incessant à la violence ayant entraîné des dizaines de morts, des dizaines de milliards de francs CFA de destruction de biens publics, privés nationaux et étrangers. Face à ces tragédies, vous n´aviez qu’un choix : le silence coupable.



Arrêtez de narguer le peuple ça suffit !



Récemment dans une interview à JA, Macky Sall à dit :" Si le Sénégal était une dictature, comme certains veulent le faire croire, pensez-vous sincèrement qu’il aurait pu passer une seule journée à m’insulter en boucle ?Ceux qui veulent l’anarchie et le chaos pour assouvir leurs ambitions me trouveront sur leur chemin. De soi-disant militants du parti ont tué des femmes innocentes en lançant des cocktails Molotov contre un bus de transport public dont ils avaient bloqué la porte. Et on va manifester pour la libération de personnes qui ont commis ces atrocités ?



Vraiment, je n’ai aucun regret : tout ce qui a été fait l’a été selon les normes démocratiques les plus élevées. Force doit rester à la loi"



Voilà la réponse qu´il sied à apporter à votre lettre ouverte adressée à Emmanuelle Macron.



Macky Sall vous a enlevé comme une épine des pieds du Sénégal pour nous protèger du populisme et des politiques terroristes. Il ne vous reste que la médisance et la calomnie, mais, le Sénégal restera toujours ce pays de paix , de stabilité et de démocratie.



Isma Dioum, Président du cercle des intellectuels de l´alternance conseiller spécial du président de la République Macky Sall.













Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook