Réponse au Collectif des victimes du Régime de Macky : Reed Brody juge la loi d’amnistie honteuse et leur promet une concertation Mobilisé pour dénoncer les abus commis durant les trois dernières années de son mandat, Collectif des victimes du Régime de Macky Sall a saisi l'avocat Reed Brody, ce lundi pour lui livrer en détails des actes mortels commis sous le régime précédent. Très réactif , l’avocat international Reed Brody juge la loi d’amnistie honteuse et leur promet une concertation et des actions futures…Sa Réponse

Rédigé par leral.net le Lundi 9 Septembre 2024 à 17:34 | | 0 commentaire(s)|

Merci Monsieur le Président

L'ancienne première ministre Aminata Touré m'a informé de votre démarche.



La loi d’amnistie dont vous faites référence est effectivement honteuse. Les amnisties peuvent être très importantes pour promouvoir la réconciliation nationale, ou pour guérir les blessures, mais en aucun cas, l'État ne peut amnistier ses agents publics qui commettent de graves violations des droits humains, que ce soit les fonctionnaires gouvernementaux ou les membres des forces de sécurité.



C’est contraire aux obligations conventionnelles du Sénégal qui disent que les personnes présumées responsables de graves crimes doivent faire l’objet, de manière équitable, de poursuites judiciaires. C’est une trahison des victimes qui ont été tuées par les forces de sécurité et entrave leur accès à la justice.



Cette loi d’amnistie doit être abrogée par l'Assemblée ou révoquée par la Cour de justice de la Cedeao et il faut des enquêtes indépendantes sur les actions commises par l’État pendant ces périodes troubles.



Je serais heureux de m'entretenir avec vous. Cette semaine, je suis en mission, mais je serai disponible pour parler (virtuellement depuis Paris) la semaine du 16 septembre.

Je vous prie de recevoir, Monsieur le Président, l’assurance de ma plus haute considération.



Reed Brody





