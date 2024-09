Réponse au journaliste de Walf TV : Cheikh Diba exonéré de toute responsabilité sur les chiffres – Preuve par décret Le débat entourant Cheikh Diba, expert financier sénégalais, a pris une nouvelle tournure suite à la publication d'un décret prouvant que ce dernier n'a aucune responsabilité directe sur les chiffres évoqués dans certaines transactions ou dossiers budgétaires. Ce document officiel clarifie son rôle et apporte des réponses aux accusations ou interrogations soulevées par un journaliste de Walf TV. Cet article revient sur les faits, le contenu du décret et l’importance d’une couverture médiatique rigoureuse dans ce type de situation.



1. Le Contexte de la Controverse

Récemment, un journaliste de Walf TV a soulevé des questions concernant les responsabilités de Cheikh Diba dans la gestion de certains chiffres financiers au Sénégal. Ce dernier, en tant qu’expert reconnu, a été associé à des décisions économiques majeures, ce qui a suscité des spéculations quant à sa responsabilité directe dans la validation des chiffres évoqués. Cependant, un décret récent a été publié, prouvant qu'il n’avait aucune responsabilité dans la gestion ou la validation de ces chiffres.



2. Le Décret : Preuve Indiscutable de l'Exonération

Le décret, émis par une autorité compétente, stipule clairement que Cheikh Diba n’a aucune responsabilité directe dans les décisions budgétaires ou la gestion des chiffres évoqués dans les transactions ou rapports économiques dont il a été question. Ce document précise que ses attributions sont strictement limitées à des conseils techniques et à des analyses, sans implication dans la validation des données financières officielles.



Ce décret met également en avant le fait que les chiffres en question relèvent de la responsabilité exclusive du Service de Programmation Budgétaire, qui travaille pour l’Assemblée nationale et supervise directement les décisions financières du pays. Ce service est chargé de la collecte, de l'analyse et de la validation des données budgétaires avant leur soumission pour approbation au Parlement.



3. L’importance du Service de Programmation Budgétaire

Le Service de Programmation Budgétaire, qui collabore étroitement avec l’Assemblée nationale, a pour rôle d'assurer la transparence et la fiabilité des chiffres utilisés dans les débats budgétaires et économiques. Ce service se charge de la gestion et de l’analyse des données financières du pays, garantissant que les décisions économiques reposent sur des informations fiables et validées. Le décret précise que Cheikh Diba n’a aucun pouvoir sur la validation de ces chiffres, renforçant ainsi sa position d’expert externe sans responsabilité directe dans les décisions budgétaires.



4. Le Rôle des Journalistes dans le Traitement de l'Information Économique

Cette situation met en lumière la nécessité pour les journalistes sénégalais de bien comprendre les rôles et les responsabilités des différents acteurs du secteur économique et financier. Le manque de spécialisation de certains journalistes dans les domaines techniques, tels que l’économie et la finance, peut entraîner des malentendus et une mauvaise interprétation des faits, comme cela a été le cas dans cette affaire.



En effet, le travail de Cheikh Diba se limite à des fonctions consultatives. Les journalistes doivent être capables de faire la distinction entre ceux qui sont responsables de la prise de décisions financières et ceux qui fournissent des analyses et des conseils techniques. Une couverture médiatique précise et bien documentée est cruciale pour éviter la diffusion d’informations erronées.



5. Un Appel à la Formation des Journalistes Spécialisés

Cet incident montre également l’importance de former des journalistes économiques capables de traiter avec rigueur et expertise des sujets aussi techniques que la gestion budgétaire et les responsabilités des différents acteurs du secteur financier. Le Sénégal, en pleine croissance économique, ne peut se permettre une mauvaise interprétation des faits financiers, surtout lorsqu’il s’agit de personnalités aussi influentes que Cheikh Diba.



6. L’exonération de Cheikh Diba et la responsabilité des médias

Le décret publié récemment vient lever toute ambiguïté : Cheikh Diba n’a aucune responsabilité directe sur les chiffres mentionnés dans certaines transactions financières. Ce document officiel prouve que ses fonctions se limitent à des analyses et des conseils techniques, tandis que la gestion et la validation des données financières relèvent du Service de Programmation Budgétaire et de l'Assemblée nationale.



Il est essentiel que les médias sénégalais, en particulier les journalistes économiques, fassent preuve de rigueur et d’expertise dans leur couverture des sujets financiers. Une meilleure formation dans ces domaines permettrait d’éviter la désinformation et de garantir une meilleure compréhension des enjeux économiques par le grand public. Ce cas souligne l’importance de la précision et de la responsabilité dans le journalisme économique. www.budget.gouv.sn_decret_2019_120_du_16_janvier_2019_portant_preparation_du_budget_de_l_etat_2024-09-26_21-31.pdf (3.04 Mo)























