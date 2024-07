Réponse aux accusations du syndicat: La Caisse de sécurité sociale rassure les sociétaires

La Caisse de sécurité sociale (Css) a réagi à la sortie du Syndicat autonome des travailleurs de la sécurité sociale (Sat2s) qui déplorait les conditions de travail et la gestion de la Direction générale. Dans un communiqué, l’institution précise : «Quand la direction contrôle et audite à découvert le modus operandi utilisé par les personnes incriminées, celles-ci sont rapidement passées aux aveux. La Direction rappelle qu’il arrive dans toutes les institutions les plus réputées de se faire flouer par des agents.»



Répondant à Omar Foutah Badiane et ses camarades, la Css ajoute : «Pour l’essentiel, la Caisse rassure les usagers qui lui ont toujours fait confiance, que leur Institution se porte financièrement bien. Quelques chiffres clés de l’exercice 2023 le prouvent : En termes de cotisations sociales, la Caisse est à 31 milliards 696 millions 076 mille 784 de FCFA et 25 milliards 747 millions 510 mille 929 de FCFA en termes de cotisations recouvrées, soit un taux de recouvrement de plus de 81%. A ce jour, la Css compte 48 978 employeurs pour 300 265 salariés du privé et non fonctionnaires.»



Bes Bi