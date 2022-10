Réponse aux "sbires" de Mahmoud Saleh ! (Par Papa Malick Guisse)

"Monsieur Ibou Sagna, suite aux inepties pondues un peu partout dans la presse pour jeter le discrédit sur le président Thierno Lô, vous avez fini par vous ridiculiser.



D'abord, contrairement à beaucoup de gens du régime, Thierno Lô n'a pas eu son premier emploi par décret présidentiel ,



Il a galéré pendant 25 ans dans le secteur privé, tout le monde le sait, donc il n'est pas fait par la politique, mais a plutôt financé avec d’autres patriotes, le parti de feu le Professeur Iba Der Thiam, loin de ce que vous insinuez dans votre "torchon".



Monsieur Sagna, contrairement à votre mentor, qui vous nourrit sûrement, Thierno Lô peut dire qu'il n'a pas reçu de foncier de Wade ni du Président Macky Sall. Allez demander à celui qui vous engraisse, de qui et comment il a eu sa maison, où il a subi des attaques en mars 2021 ? Ibou Sagna ou qui que vous soyez, car dans vos pratiques, vous êtes le plus souvent cagoulés, des dames de compagnie, des lâches qui rasent les murs, il faut arrêter cette stratégie qui fait rire. Ici, il s’agit de Mahmoud Saleh, de ses pratiques néfastes et de ses stratégies bidons, qui ont toutes porté préjudice au Président Macky Sall.



Vous vous réfugiez derrière l’APR et le Président Macky Sall pour défendre votre mentor, vous émettez des logomachies, en disant que Thierno Lô n'a jamais gagné une élection. Comment a-t-il fait pour être député à l'Assemblée nationale ? Sinon gagner le département de Kebemer sous le régime libéral, ensuite il a été président de la communauté rurale de Darou Mouhty de 2009 à 2014. Il a été deux fois président de commission à l'Assemblée nationale, Ministre conseiller et deux fois Ministre ,sans oublier 25 ans de secteur privé aux plus hautes fonctions dans une filiale de multinationale, cumulant les plus hautes fonctions de Directeur des Services techniques et Commerciaux. Donc, il faut savoir de qui vous parlez !



Ce n'est pas avec une langue fourchue et des contrevérités que vous pourrez jouer le rôle de répondeur de votre mentor. Ceux à qui vous avez fait du mal, nous ont lus et rient de vous. Et un conseil, il faut épargner votre leader, en ne nous poussant pas à aller plus loin dans la polémique. Nous avons montré à son Excellence Monsieur Mankeur Ndiaye, que Saleh est loin d’être celui qu'il a décrit.



Maintenant, que les chiens aboient, vous êtes en panne d'arguments, votre machine à fabriquer de la cohérence est grippée, Vous avez fait trop de mal !"



Papa Malick Guissé

Président des jeunes de l'APD

guisse1981@gmail.com