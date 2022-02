Réponse de Bby de Notto Diobass au leader du MPR : « Le jour d’après des Mauvais Perdants Rancuniers (MPR)! » La victoire éclatante de Alioune Sarr sur ses adversaires dans la commune de Notto Diobass, n’a pas encore traversé la gorge de certains de ses adversaires qui, peut-être, n’arrivent toujours pas à s’en faire, écrit Souleymane Junior Tine, Chargé de la Communication de Benno Bokk Yakaar Notto-Diobass.

D'aprés lui, c’est le cas du candidat du MPR, "le Mouvement des Perdants Rancuniers, qui malgré sa défaite annonce la fin de règne de celui qui l’a vaincu à plate couture. Ridicule non !"

Rédigé par leral.net le Jeudi 3 Février 2022 à 10:39 | | 0 commentaire(s)|

"En effet, le candidat de la coalition BBY, Alioune Sarr a laminé ses adversaires de manière implacable, devançant la bande du MPR de 2700 voix.



Cette victoire du Ministre Maire Alioune Sarr, amplement méritée, se justifie, s’explique et se comprend. Fort d’un bilan élogieux à la tête de la mairie de Notto Diobass, bilan qui à contribué à l’amélioration qualitative des conditions de vie et d’existence des populations, son ancrage social, son sérieux et son sens du travail ainsi que son attachement à Diobass, il ne pouvait en être autrement.



Le bon sens aurait voulu que le perdant félicite le vainqueur et se remette en question, si seulement le Diobass l’intéressait. Mais hélas, le candidat du MPR n’en a pas été capable. Une situation qui en dit long sur l’individu.



Par son attitude, son immaturité et sa prétention sans fondement ainsi que les tentatives éhontés d’achat de consciences à travers des billets de banques dissimulés sous des masques, le candidat du MPR confirme de fort belle manière que les idiots dormiront toujours idiots pour se réveiller andouillse le lendemain.











Souleymane Junior Tine,

Chargé de la Communication Benno Bokk Yakaar Notto-Diobass



Amadou O Coulibaly"







Ndèye Fatou Kébé Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook