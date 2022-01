Réponse de Ibrahima Barry à Kadidiatou Barry : «C’est une mauvaise perdante qui me colle sa défaite» Ibrahima Barry, candidat pour la présidence du Conseil départemental pour le compte de Bby, estime qu’il s’agit d’accusations gratuites. Il dit : «Je n’ai pas besoin de battre campagne à Némataba. Je suis originaire de Némataba et les populations savent que leur fils est candidat et c’est une fierté pour elles. Je suis un élu de Némataba. Les populations sont libres de choisir le dirigeant qu’elles veulent. Que Kadidiatou s’en prenne aux électeurs sur lesquels je n’ai aucune influence. Je crois que c’est une mauvaise perdante qui me colle sa défaite.»

Rédigé par leral.net le Jeudi 27 Janvier 2022 à 09:17 | | 0 commentaire(s)|

La Coalition Benno Bokk Yakaar a perdu les élections municipales dans 4 communes. Il s’agit de Némataba, remportée par la Coalition And liguey sunu gox, Diaobé Kabendou, remportée par Yewwi askan wi, Kounkané, gagné par l’Ucs et Wassadou, où les électeurs ont massivement voté pour la liste de la Coalition And liguey sunu gox.



Du moins, selon des résultats provisoires issus des procès-verbaux détenus par les mandataires des différentes formations en compétition. Cela, sur un total de 14 communes.



La coalition Bby l’a remporté dans les 10 communes restantes. La coalition présidentielle peut se contenter de son score pour le département. Là, c’est son candidat Ibrahima Barry qui l’a remporté avec un score plus qu’honorable.











Le Quotidien

Par Fara Michel Dièye Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook