Réponse ironique de Sana Sané à Mame Boye Diao « Si organiser des shows … pouvaient développer une ville, Kolda serait meilleure que Paris » Monsieur le Maire Mame Boye Diao, vous avez une fois de plus raté votre retour dans les bonnes grâces des koldois mais aussi l'occasion pour vous réconcilier avec le passé. En politique, si la honte avait un visage ça aurait été assurément vous. Vous avez un ego sur dimensionné qui vous empêche de reconnaître le mérite et les qualités des autres.

En effet, le Ministre Moussa Baldé que vous prenez pour cible n’a ni votre temps et n’est non plus pas votre alter égo. Il est Professeur d’Université, il est président de département, il est Ministre, il est sérieux, respectueux, intègre et proche des populations.



Mieux, c’est le même Moussa dont vous chantiez les louanges pendant la campagne électorale des locales en disant qu’il était Moussa Communal, Moussa département et Moussa National et ce en référence à son poids politique qui a permis à la coalition Benno bokk yaakaar de remporter toutes les élections de 2012 à maintenant



Vous dites que les chantiers de Kolda sont à l’arrêt alors qu’il a un Ministre. D’abord on vous pardonne votre incurie et manque de culture républicaine car Moussa est d’abord et avant tout ministre de la République mais admettons même que c’est à lui que dépendent tous les chantiers inachevés c’est alors reconnaître sans le dire que ceux déjà réalisés sont aussi son œuvre.



Non, il faut savoir raison garder. Les chantiers de l’antenne délocalisée de l’université Assane Seck de Ziguinchor à Kolda ont démarré en 2015, donc 8 ans avant que le Professeur Moussa Baldé ne devienne Ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation.



Au contraire c’est à son arrivée à la tête de ce département que les travaux ont repris. Mieux, plus qu’une simple reprise des travaux, Kolda va accueillir ses premiers étudiants dès cette rentrée universitaire et avec, cerise sur le gâteau, un digne fils du Sénégal et du Fouladou comme coordonnateur en l’occurrence le Professeur Boubacar Fall. Le Professeur Moussa Baldé n’a pas besoin de faire comme vous du tapage médiatique pour exister, il laisse parler ses réalisations. Et paradoxalement vous étiez ce militant qui se targuait d’être le plus grand défenseur du Président Macky Sall et de son bilan. Êtes-vous devenu, un autre Mame Boye, entre temps ? Ou le Sénégal a-t-il changé en l’espace de deux mois ?



Le Pr. Moussa Balde grâce à sa rhétorique accès sur un discours unificateur, patriotique avec en toile de fond, la fidélité et la loyauté en ses convictions a fini par donner à ses militants et sympathisants plus que de la confiance. Mais un véritable foie à la vision du chef de l'état.



Combien de fois le Pr Moussa Baldé a-t-il coupé de rubans en signe d'inauguration d'infrastructures d'utilité publique ? Et vous qu'avez-vous fait à part porter les parrainages des soirées arrosées ?



Nous soulevons ces interrogations parce qu'en tant que disciples d'un intellectuel de la trempe du Pr Moussa Baldé connu et reconnu, nous jugeons fondamentale que les grands esprits discutent des idées et projets, les esprits moyens des d'événements et les petits esprits de personnes. Par contre, si organiser des feux de camp ou des shows sur des plateaux de Télé pouvait développer une ville, alors Kolda serait meilleure que Paris.



Sana Sané Directeur du CROUS de Ziguinchor

Conseiller départemental, Président Commission jeunesse et sport

Responsable des jeunes Benno



