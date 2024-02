Report de l’élection présidentielle: Khalifa Sall se démarque du bloc BBY-PDS et donne rendez vous à 15 heures

Rédigé par leral.net le Samedi 3 Février 2024 à 13:09 | | 0 commentaire(s)|

Khalifa se démarque du bloc BBY-PDS et s'oppose et à tout Report de l'élection.



D’après Ayoba Faye, Il appelle les Forces vives de la Nation à s'unir et donne rendez-vous à 15 heures

