Report de la Can Maroc 2025: La CAF opte pour Décembre - Janvier...

Initialement programmée au Maroc à l'été 2025, la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2025 aura finalement lieu du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. L'annonce a été fait hier par la Confédération africaine de football (CAF).



Un changement qui permet bien sûr d'éviter un conflit de calendrier avec la Coupe du monde des clubs que la Fifa organise aux États-Unis du 15 juin au 13 juillet 2025.



Le match d'ouverture de la CAN 2025 aura donc lieu le 21 décembre 2025 et la finale, le 18 janvier 2026, a indiqué la CAF sur son site internet.



Par ailleurs, la Coupe d'Afrique femmes aura, elle, lieu du 5 au 26 juillet 2025....



