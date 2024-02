Report de la Présidentielle/ Pape Siré Dia, Pdt du Conseil départemental de Thiès: « Le Président Sall a jeté les bases d’une consolidation de nos institutions... »

Excellence Monsieur le Président de la République ;



Vous venez de démontrer au monde par les mesures exceptionnelles que vous avez prises dans un contexte tout aussi exceptionnel, votre maturité et votre sagesse. En ma qualité de Président du Conseil départemental de Thiès, au nom des militants et sympathisants de notre Coalition Benno Bokk Yaakaar et l’écrasante majorité des Thiessois, nous vous réitérons notre engagement et notre soutien total dans toutes les décisions que vous avez prises et que vous prendrez pour la stabilité de notre cher pays, la paix et la consolidation de la démocratie.



On reconnait les grands hommes dans les moments difficiles par la sérénité, la pertinence et la sagesse de leurs décisions. Vous avez placé l’intérêt supérieur du Sénégal au-dessus de tout en prenant en toute lucidité, sérénité et avec courage cette décision historique dont on mesurera dans l’avenir la pertinence salvatrice dans le contexte de menaces multiformes tant à l’intérieur qu’à l’extérieur.



Vous venez de jeter les bases d’une consolidation de nos institutions, de la création des conditions optimales pour la tenue d’élections libres, démocratiques, transparentes et inclusives. Nous, militants APR, Coalition Benno Bokk Yaakaar, sympathisants et tous les Thiessois, appelons tous les sénégalais épris de paix, soucieux de la paix et de la stabilité de notre pays, à faire bloc autour de notre Président de la République Macky SALL, pour la réalisation de ces objectifs nobles et pour préserver et consolider cette image d’un Sénégal référence et vitrine démocratique en Afrique et dans le Monde.



Vive le Président Macky SALL

Vive le Sénégal



Pape Siré Dia,

Président du Conseil départemental de Thiès