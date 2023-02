Report de la marche de la méga coalition And Gueusseum ITCT : Les raisons connues

Rédigé par leral.net le Mercredi 15 Février 2023 à 13:40 | | 0 commentaire(s)|

La méga coalition And Gueusseum-Intersyndicale des travailleurs des collectivités territoriales, a reporté sa marche nationale qui était prévue pour le jeudi 16 février 2023, à Kaffrine. Mballo Dia Thiam et compagnie en ont décidé ainsi, pour n’avoir pas respecté le délai légal de dépôt de déclaration, selon le préfet du département.



Ainsi la méga coalition organisera sa marche le jeudi 23 février prochain, à Kaffrine. Ils réclament l’harmonisation des augmentations de salaires et du paiement de l’indemnité de logement, aux personnels administratifs et techniques et aux agents des collectivités territoriales, informe "L'As".

Ndèye Fatou Kébé Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook