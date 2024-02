Report de la présidentielle 2024: L’Alliance syndicale unitaire appelle à remettre en marche et sans délai, le processus électoral Une réunion extraordinaire du Bureau exécutif national de l’Alliance syndicale unitaire, ASU, composée des centrales syndicales UDTS, UTS, et OGTSa été tenue, ce lundi. Cette rencontre avait pour objet d’échanger sur la situation que traverse le pays, depuis la déclaration de ce samedi du Chef de l’Etat, annonçant l’abrogation du Décret, convoquant le collège électoral pour le scrutin de l’élection présidentielle, initialement prévu le 25 février 2024.

Le Bureau exécutif national de l’Alliance syndicale unitaire considère que cet acte inédit dans l’histoire du Sénégal, a été pris ce 03 février à quatorze heures, soit douze heures seulement avant le démarrage officiel de la campagne électorale. Ce Décret inattendu, illégal et inopportun, est d’une gravité qui contenue d’inquiéter la quasi majorité des sénégalais d’ici et d’ailleurs, des communautés africaines et internationales. Cette attitude paradoxale du Chef de l’Etat, Garant de la Constitution et des institutions, tranche avec ce prestigieux statut de vitrine de la démocratie en Afrique, que le concert des nations du monde, confère au pays.



Le Président de la République, en prenant cette décision de report de l’élections présidentielle, vient ainsi, d’entamer gravement, à la surprise générale, cette bonne réputation du pays, fruit d’âpres luttes des devanciers parents. L’Alliance syndicale unitaire, ASU, en tant qu’organisation de travailleurs, dénonce cette mesure prise par le premier des sénégalais, en occurrence le Président de la République, de reporter l’élection présidentielle. Une mesure qui met le pays dans une tension inutile aux conséquences incalculables; une situation politique difficile et pleine d’incertitudes.



Ainsi, l’Alliance Syndicale Unitaire, soucieuse de la sauvegarde des emplois, de la protection des entreprises et des ménages, des problèmes de sécurité et de sureté pour les travailleurs et les populations, du fonctionnement régulier des enseignements-apprentissages dans les établissements scolaires et universitaires, de la libre circulation des personnes et de leurs biens, de la protection des infrastructures, des biens publics et privés et de la protection de nos institutions, aux lois et règlements, manifeste ses vives préoccupations sur d’éventuelles conséquences que pourraient engendrer cette atteinte à la démocratie et au respect de la Constitution, pour la stabilité, la paix et la concorde nationale.



Elle en appelle au Chef de l’Etat, pour qu’il remette sans délai, en marche le processus électoral et veille également au respect du calendrier électoralet de la Loi Fondamentale. Aux populations et aux acteurs politiques de tout bord, l’ASU les interpelle pour plus de responsabilités et d’œuvrer pour la paix et la stabilité, gages d’un développement profitable à tous. Elle invite tous, à veiller à la sauvegarde des biens publics et privés pendant les événements politiques, quel que soit le niveau de tension.







