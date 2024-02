Report de la présidentielle : France appelle Macky « à lever les incertitudes autour du calendrier pour des élections à tenir dans le meilleur délai » Vingt-quatre heures après l’annonce du report de la présidentielle sénégalais, la France a donné son avis à travers son ministère de l’Europe et des affaires Étrangères, nous apprend iGFM.

Rédigé par leral.net le Dimanche 4 Février 2024 à 15:58 | | 0 commentaire(s)|

Après les Etats Unis et la Cedeao, la France aussi s’est exprimée sur la rupture du calendrier électoral sénégalais, acté hier samedi par le président Macky Sall.



En effet, le porte-parole adjoint du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères a déclaré que la France suit avec une vive attention la situation au Sénégal.



«Nous appelons les autorités à lever les incertitudes autour du calendrier électoral pour que les élections puissent se tenir dans le meilleur délai», a-t-il dit.



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook