Report de la venue de Sadio Mané: Les explications de son conseiller

C'est une grosse déception pour les Sénégalais. Sadio Mané ne pourra finalement pas venir fêter à Dakar son sacre. Son conseiller de presse, s'est expliqué sur le faux bond.



« Malheureusement, Sadio Mané ne sera pas de la partie cet après-midi au Musée des Civilisations noires. C'est dur à comprendre. Depuis le matin vers les coups de 7 heures, nous étions à l'aéroport avec Sadio et toute la délégation sénégalaise, composée du président de la Fédération sénégalaise de Football Augustin Senghor, de son vice-président Abdoulaye Sow et d’Aliou Cissé le sélectionneur.



Mais à notre arrivée, on nous fait comprendre que le jet privé qui devait le transporter n’avait pas encore l'autorisation d'atterrissage à Tunis. Donc, nous sommes restés jusqu'à 14 heures, heure locale sans nouvelle.



Et finalement, Liverpool a décidé de ramener son joueur à la maison », a expliqué Bakary Cissé sur les ondes de la Rfm.