Report des Locales: La Commission technique se réunit demain mardi

Rédigé par leral.net le Lundi 4 Novembre 2019 à 08:48

Les élections locales, initialement prévues en juin et en décembre 2019, ont été reportées à nouveau. Le projet de loi a été adopté en ce sens en Conseil des Ministres.



Ainsi, il a été révélé que la décision du gouvernement n’est pas une surprise. Puisque, le report des élections locales a fait l’objet de consensus entre le pouvoir et l’opposition lors des sessions du dialogue politique en juillet.



Mais, aucune date n’a été retenue pour ces élections, devant permettre de renouveler les conseils municipaux et départementaux. Le projet de loi qui officialise le report des locales, n’a pas encore été rendu public. Et, il devra passer par l’Assemblée nationale dans les prochains jours.



D’après le quotidien Les Echos, les députés membres de la Commission des Lois, de la Décentralisation, du Travail et des Droits Humains seront en conclave demain, mardi, pour examiner le projet de loi, portant report des Locales, prévues le 1er décembre 2019 et prorogation du mandat des Conseillers départementaux et municipaux.

