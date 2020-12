Report des élections locales: La coalition ‘’Jotna’’ dit non à toute idée de report

La coalition ‘’Jotna’’ est contre tout nouveau report des élections locales à la fin 2021. Face à la presse ce mardi, les membres de la coalition ont clairement exclu cette idée, « du fait du risque de cumul des élections locales avec les législatives de 2022 ». « Ce cumul possible constituerait un risque accru de troubles publics et de désorganisation. Cette situation serait par la même occasion, un recul démocratique du fait des reports des élections (3 fois) et du fait de la faible transparence des scrutins qui seront ainsi cumulés », soutiennent-ils.



A cet effet, « la coalition ‘’Jotna’’ demande au chef de l’Etat de lancer la procédure de modification de la loi électorale pour tenir compte du consensus déjà trouvé par les parties au dialogue politique, sur les points évoqués », mais également, « de fixer la date des élections locales le plus rapidement possible afin de respecter l’échéance du 1er trimestre 2021 ».



Pour Bruno d’Erneville et ses camarades, « dans ce contexte lourd de dangers pour notre démocratie, la coalition ‘’Jotna’’ prend ses responsabilités en décidant d’effectuer des visites auprès des composantes principales de notre nation: les chefs religieux et coutumiers, la société civile et les politiques, pour exposer sa position et appeler à un large front contre cette séquestration programmée de notre démocratie ».