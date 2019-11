Report des élections locales : Le FRN rejette la démarche unilatérale du Gouvernement

Rédigé par leral.net le Mercredi 13 Novembre 2019 à 08:48 | | 0 commentaire(s)|

Le front de résistance nationale (Frn) rejette la démarche du Gouvernement qui a décidé de manière cavalière à reporter ces joutes électorales à une date très ultérieure. Le FRN rejette cette démarche unilatérale du Gouvernement dans un contexte de dialogue politique.





D’après Les Échos, Mamadou Diop Decroix et Cie estiment que la date des élections départementales et municipales devait être soumise au niveau du dialogue national en cours, avec tous les pôles afin de trouver un consensus.



Le FRN exige ainsi des élections dans les meilleurs délais.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos