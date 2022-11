Report répétitif et injustifié de vol: Air Sénégal encore, pointé du doigt

Rédigé par leral.net le Lundi 21 Novembre 2022 à 12:28 | | 0 commentaire(s)|

Des passagers en veulent à Air Sénégal. Le HC407 qui devait initialement quitter Dakar dans la nuit de samedi à dimanche pour New York ensuite Baltimore, n’a pas décollé.



D’après les Echos, la compagnie nationale qui n’a pu louer qu’un seul avion, a préféré reporter ce vol et maintenir celui sur Paris. Cette ligne étant quotidienne. Du coup, seuls les passagers pour Charles de Gaulle ont pu embarquer.



Pour les passagers déçus, au nombre de 165, seuls 90 ont pu trouver une place à l’hôtel. Les 75 autres ont dû poireauter à l’aéroport ou chercher une autre solution par eux-mêmes, précise le journal. Lequel ajoute que dès le lendemain, un autre groupe de passagers en provenance de Cap Skirring sur Paris, venu s’enquérir de leur situation, s’est vu notifier du report de leur vol pour des raisons opérationnelles.



Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook