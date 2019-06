Reportage de la BBC: AMS soutient Aliou Sall L’Association des maires du Sénégal vole au secours de l’édile de la ville de Guédiawaye, accusé par la chaîne anglaise d’avoir touché des pots de vin lors de l’attribution de deux champs pétroliers et gaziers. Des accusations que le frère du président de la République Macky Sall et ses avocats ont vite fait de démentir.



Rédigé par leral.net le Mercredi 12 Juin 2019 à 05:07 | | 0 commentaire(s)|

Les membres du bureau de l’Association des Maires du Sénégal (AMS), à travers un communiqué ont exprimé leur soutien et solidarité à leur Président, Aliou Sall. Ils estiment que le reportage de la BBC a été tout simplement « commandité ». «Le reportage de la BBC est visiblement commandité. Il s’est effectué uniquement à charge, sans l’équilibre nécessaire dans ce genre de documents, pour permettre une opinion objective. La volonté de nuire est manifeste et jette une grande suspicion sur les finalités de ce reportage», dénoncent-ils.



L’AMS exhorte l’Etat du Sénégal à travers son ministre de la Justice à saisir le Procureur général près la Cour d’appel de Dakar pour faire la lumière sur les contrats pétroliers, suite aux révélations controversées du reportage de la BBC afin que cette affaire soit tirée au clair.



Cette exigence, découvre-t-on, est déjà fait depuis lundi. Puisque, le procureur de la République, Serigne Bassirou guèye se prononcera sur cette affaire demain mercredi.



Le Gouvernement du Sénégal, insistent-ils, doit prendre toutes les dispositions pour faire face aux agissements de toutes personnes qui veulent déstabiliser le pays et de laisser la justice faire correctement son travail.



Ainsi, s’engageant au côté du Maire de Guédiawaye, ils lui demandent de garder tout son courage et sa sérénité dans ces moments difficiles.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos