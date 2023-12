Représentativité syndicale : L’UNSAS en tête dans la région de Tambacounda, la Cnts déclarée vainqueur à Pikine L’Union nationale des syndicats autonomes du Sénégal(UNSAS) arrive en tête aux élections de représentativité syndicale dans la région de Tambacounda, avec 903 voix, a appris jeudi l’Aps de l’inspecteur régional du Travail et de la Sécurité sociale, Ndéné Ndao. A Pikine, la Cnts est sortie vainqueur dans le département.

Rédigé par leral.net le Vendredi 15 Décembre 2023

Le taux de participation au scrutin est de 39,84%. Sur 7 204 électeurs, 2 861 ont voté dont 9 bulletins nuls, soit 2 852 suffrages valablement exprimés. La Confédération nationale des travailleurs du Sénégal/force du changement (CNTS/FC) a obtenu 518 voix, suivie de la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal (CNTS), 513 voix.



Selon « L’As » qui relaie l’information, l’Union démocratique des travailleurs du Sénégal (UDTS) et la Confédération des syndicats autonomes du Sénégal (CSA), ont obtenu respectivement, 324 et 205 voix. Les autres centrales syndicales se sont partagées le reste des suffrages valablement exprimés.



Et du coté de Dakar aussi, les résultats des élections de représentativité des centrales syndicales, sont tombés. La Cnts est sortie vainqueur dans le département de Pikine, malgré le faible taux de participation, qui avoisine 27%.



En effet, « L’As » relève que sur 16 862 électeurs inscrits, il y a eu 4 532 votants dont 27 bulletins nuls. Le suffrage valablement exprimé est de 4 505. La Commission départementale de recensement des votes attribue 1 260 voix à la Cnts de Mody Guiro.



Il est suivi par la Cnts Fc/Authentique de Bakhao Diongue avec 791 voix, la Cnts/Fc de Cheikh Diop 622 voix, Unsas de Mademba Sock 468 voix, la Csa de Elimane Diouf 404 voix, Fgts/B de Mballo Dia Thiam 328 voix, Udts de Mariama Diallo avec 321 voix, Udts/Forces ouvrières avec 149 voix, Fgts/A de Cheikh Alassane Sène 80 voix, Cdsl de Ibrahima Sarr 58 voix, Untd 16 voix et Utls, 8 voix.



