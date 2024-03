Répression de manifestants au Sénégal : Cette enquête de Al Jazeera qui éclabousse le Gar-Si Bes Bi- Une enquête conjointe d’Al Jazeera et de la Fondation PorCausa met à nu les agissements de l’unité d’élite de la gendarmerie nationale Gar-Si (Groupe d’action rapide de surveillance et d’intervention) lors des manifestations de 2021.

Rédigé par leral.net le Samedi 2 Mars 2024 à 09:25 | | 0 commentaire(s)|

Une unité d’élite de la police sénégalaise formée par l’Ue et qui était censée s’attaquer à la criminalité transfrontalière a été utilisée pour réprimer un mouvement populaire, selon les enquêteurs.



Les rédacteurs écrivent : «Le gouvernement sénégalais a déployé une unité spéciale de lutte contre le terrorisme, créée, équipée et formée grâce à un financement de l’Union européenne, pour réprimer violemment les récentes manifestations en faveur de la démocratie,



Dans une vidéo, on voit des agents de sécurité équipés du même type de véhicules blindés que ceux achetés par l’Ue pour le Gar-Si Sénégal tirer des gaz lacrymogènes sur une caravane de protestation organisée par Sonko en mai dernier»



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook