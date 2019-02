Reprise de sa campagne: Issa Sall se relance à Tivaouane Après avoir suspendu sa campagne électorale suite aux évènements tragiques de Tambacounda qui ont causé 2 morts, le professeur Issa Sall a décidé de se relancer dans la bataille électorale. Et comme pour se donner un second souffle, le patron du PUR a choisi de faire l’étape de Tivaouane dans les prochaines heures, histoire de bien démarrer la seconde partie de cette campagne.



Dans son périple, Issa Sall dirigera sa caravane, tour à tour, à Darou Khoudoss, Mboro, Notto Gouye Diama, Pambal avant de rallier Tivaouane, où résident nombre de ses militants ou fidèles de sa coalition PUR.





Bachir Seck Leral



Rédigé par leral.net le Jeudi 14 Février 2019 à 18:21 | | 0 commentaire(s)|



