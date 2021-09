Reprise de ses activités à grande vitesse à Guédiawaye : Gakou veut déboulonner Aliou Sall Absent de la scène politique de Guédiawaye depuis plusieurs mois, le leader du Grand parti (Gp) Malick Gakou a refait surface à travers la coalition Yewu askan wi.

Et c’est pour annoncer son intention de déboulonner les maires de la mouvance présidentielle dont ceux de Benno Bokk Yaakaar y compris celui de la Ville de Guédiawaye Aliou Sall.



Ce dernier, qui est arrivé en 2013 à Guédiawaye, a réussi à s’imposer dans l’espace politique jusqu’à décimer les bases de Gakou dont la commune de Sahm notaire.



Et la question qu’on se pose est de savoir si Gakou pourra inverser la tendance. C’est dire que la bataille politique de Guédiawaye aura lieu.

L’As



