Reprise des cours: Le G7 dénonce une précipitation et se dit surpris

Jeudi 18 Juin 2020

L’annonce de la nouvelle feuille de route de l’année scolaire a suscité des réactions chez les syndicats d’enseignants réunis au sein du G7. Ces derniers ont dénoncé sur les ondes de la Rfm une précipitation et se disent surpris.



« C’est une sorte de surprise par rapport au partenariat sur lequel nous avons largement discuté Nous avons déjà rencontré Monsieur le ministre à la date du vendredi 12 juin 2020 et lors de cette rencontre il était question qu’on mette en place le comité stratégique pour aller dans le sens de trouver ensemble les meilleures périodes qui pourraient nous permettre de reprendre les enseignements et apprentissages dans un cadre scolaire sein et sécurisé », a soutenu Malick Youm du G7.



"Aujourd’hui si on nous dit que le ministre a déjà proposé une date donc ça c’est vraiment une surprise », a-t-il ajouté.

Lui emboitant le pas, le Secrétaire général du Cusems Abdoulaye Ndoye a déclaré : « La France a décidé de reprendre le 22 nous, nous avons dit le 25 donc il y a une coïncidence troublante quelque soient les mesures qui sont prises sur l'agenda des examens. Parce que aujourd’hui l’heure est au bilan".



"Pourquoi se précipiter ? Est ce que les conditions sont réunies ? Autant de questions qui taraudent l’esprit des enseignants et des Sénégalais ", indique M.Ndoye.

