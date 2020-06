Reprise des cours: Le lycée Thierno Seydou Nourou Tall refuse de rouvrir ses portes. Les raisons...

Khalifa Ababacar Mboup, le président de l’Association des parents d’élèves dudit lycée a expliqué que les dispositifs qui ont été annoncés, n’ont pas été effectifs. Mais « le problème le plus important, c’est surtout la question de l’eau ».



Il donne plus de détails : « Depuis plusieurs années, on a ce problème dans ce lycée. Depuis que le pont qui est en face là, est construit, on nous a appris de la part de la Sde que les tuyaux sont coincés à ce niveau et le lycée ne peut plus recevoir d’eau ».



A l’en croire, ils ont essayé de trouver plusieurs fois des solutions. « On a écrit à qui de droit, en novembre 2017, et chaque fois que de besoin, on a demandé aux sapeurs-pompiers de nous amener des camions. Ce qu’ils ont fait, mais cette fois-ci, la situation est plus grave, car même si les sapeurs amenaient de l’eau, ça ne monterait pas », a-t-il confirmé.



Non sans soutenir qu’au niveau du comité, « nous avons considéré que s’il n y a pas d’eau, c’est un grand risque que de faire venir les élèves, les enseignants et le personnel au niveau du lycée. Nous soutenons cette position ».









Leral.net