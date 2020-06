Reprise des cours: Le ministre Oumar Guèye dit être rassuré et félicite les maires de Guediawaye et de Pikine, pour les dispositions prises Le ministre des collectivités territoriales du développement et de l’aménagement des territoiresMr Oumar Gueye ,après une visite au lycée Johnne F Kennedy, a bouclé ce mardi 23 juin 2020, sa tournée dans certains établissements scolaires de la région de Dakar . Le Collège Serigne Anta Mbacké de Pikine , le Cem Djiddah Thiaroye kao, l’école Lang Sarr, l’école élémentaire Sangalcam 1 et Bargny ont été visité par le ministre.

Rédigé par leral.net le Mardi 23 Juin 2020 à 15:15 | | 0 commentaire(s)|

















Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos