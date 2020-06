Reprise des cours demain 2 juin : l’Office Diocésain de Dakar dit poliment « non ! » et explique pourquoi… A travers une note tombée en début de soirée, parvenue à Leral.net, l’Office Diocésain de l’enseignement catholique de Dakar, a affiché sa décision de ne pas reprendre les cours demain Mardi, 02 juin, comme annoncé par les autorités.

Rédigé par leral.net le Lundi 1 Juin 2020

« Nos écoles ne sont pas prêtes à recevoir les élèves ce 2 juin. Motivée par la décision de ne pas mettre en danger la vie des élèves, du personnel et de leurs familles, l’Office Diocésain de l’enseignement catholique de Dakar se donne le temps de se préparer..» Nous dit-on

Cependant, tempérant les ardeurs, la note ajoute que leurs Directions sont ouvertes pour cette préparation afin de s’assurer que tous les préalables sont remplis.

« En espérant que les autorités compétentes prennent le taureau par les cornes », conclut la note.



