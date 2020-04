Reprise des enseignements: Mamadou Talla, Ministre de l’éducation considère que cela pourrait être début juin

Rédigé par leral.net le Mercredi 29 Avril 2020 à 09:20 | | 0 commentaire(s)|

Les élèves doivent encore patienter avant de retourner en classe. En effet, le gouvernement qui avait suspendu les cours à cause de la propagation de la pandémie du coronavirus au Sénégal, n’a pas encore fixé une date.



Mais pour le ministre de l’Éducation nationale, le scénario d’une reprise des cours en début juin semble bien plus logique. «On travaille sur trois scenarii de reprise des cours. Mais le scénario le plus probable pour la reprise des enseignements c’est en début juin», déclare Mamadou Talla dans les colonnes de L’Observateur.



Par ailleurs, le ministre exclut toute année blanche ou année invalide. «Tous les acteurs travaillent pour que l’année soit sauvée», a-t-il assuré.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos