Reprise des pluies a Linguère : L'espoir renaît chez le monde paysan La longue pause pluviométrique avait fini d’installer dans le département de Linguère l'inquiétude et la psychose dans le monde paysan. Cependant les fortes pluies qui se sont abattues dans la localité plus exactement la nuit du dimanche au lundi 2 août 2021 a fait renaître l'espoir chez les paysans. En effet, selon la direction de la protection des végétaux basée à Dahra Djoloff, plusieurs localités du département de Linguère ont été arrosées.

Rédigé par leral.net le Mercredi 4 Août 2021 à 09:30 | | 0 commentaire(s)|

D'après Yakhya Sèye chef de service de la direction de la protection des végétaux basé à Dahra Djoloff, une importante quantité de pluies étaient au rendez-vous hier nuit ce dans le milieu. C'est ainsi que Dahra a reçu 52 mm, Dodji 93,4mm, Gorée Waly 40mm, Gouloul Mbethiio 94,4mm, Ouarkhokh 35mm, Linguère 60mm, Kadja Babacar et Kadja Nadou des localités les plus arrosées avec respectivement 232mm et 224,2mm de pluies. Au vu des quantités de pluies enregistrées çà et là dans le Djoloff, les semis vont reprendre car la longue pause pluviométrique avait presque causé la disparition des cultures.



Le malheur ne venant jamais seul, des paysans rencontrés sur place exigent une redistribution des semences car les semis sont dissous du fait de l'arrêt des pluies et qu'ils n'ont plus d'argent pour acheter des graines.



Selon Mor Ndiaye Boustane président du syndicat japando qui regroupe les paysans, les éleveurs et pêcheurs du département de Linguère, l'État doit aider les paysans du Djoloff en leur octroyant des semences de courtes durées pour un bon rendement car déjà le temps file et que bon nombres de temps sont déjà dépassés pour ce présent hivernage. Revenant sur les cultures rescapées, le chef de Base de la DPV de Dahra Djoloff Yakhya Sèye, nous signale qu'elles sont en état de plantules.



Le moins que l'on puisse dire même si la pluie a repris ses droits, les semences en quantité suffisante et en qualité hantent le sommeil des paysans qui invitent le gouvernement à distribuer des variétés rapides gage d'avoir un bon rendement. Toutefois les greniers sont vides ce qui incite les paysans à solliciter des vivres de soudure auprès des services de tutelle au premier rang le Chef de l'État Macky Sall.

Rewmi



